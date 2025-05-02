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Взятку в 90 млн тенге за сигареты предложили главе отдела финансов Тараза

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Предложение денег чиновнику
Взятка. Иллюстративное фото: Ngampol Thongsai / Getty Images

Суд вынес приговор по делу о взятке в 90 млн тенге должностному лицу в Таразе за передачу 2 тыс. коробок сигарет, подлежащих уничтожению, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении троих подсудимых рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.

Двое подсудимых обвинялись в даче взятки должностному лицу, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст.367 УК), а третий - в посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст.368 УК).

"В марте 2024 года двое подсудимых передали руководителю КГУ "Отдел финансов Тараза" (под наблюдением Антикоррупционной службы) взятку в размере 90,2 млн тенге за получение табачной продукции в количестве 2 тыс. коробок (эквивалент 1 млн пачек сигарет), подлежащих уничтожению по приговору суда, в присутствии посредника - третьего подсудимого (главного специалиста ДГД по Жамбылской области), через статиста КГУ "Отдел финансов", - установил суд.

Руководитель КГУ "Отдел финансов Тараза" и статист, осознавая незаконность этих действий, обратились с заявлением в Антикоррупционную службу по Жамбылской области по факту предложения взятки в особо крупном размере.

"Таким образом, преступление двух подсудимых не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам", - отметили в суде.

Прокурор просил назначить обвиняемым в даче взятки по 13 лет лишения свободы каждому, а специалисту ДГД - 3 года лишения свободы. Подсудимые свою вину не признали.

Однако вина была доказана негласными следственными действами, показаниями свидетелей, заключениями специалистов и экспертов, также другими вещественными доказательствами.

Суд признал отягчающими обстоятельствами в действиях обвиняемых в даче взятки особо активную роль в совершении преступления, а в действиях обвиняемого в посредничестве - нарушение принятой им присяги.

Приговором суда обвиняемым в даче взятки назначили 10 и 9 лет, обвиняемому в посредничестве - 3 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

При назначении наказания одному из подсудимых был учтен его пожилой возраст и состояние здоровья. Также двое подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В прошлом году досудебные расследования по ряду нарушений должностными лицами отдела финансов акимата Тараза начало АФМ в результате проведенных совместных мероприятий с прокуратурой Жамбылской области.

По данным АФМ, сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учета поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путем подделки официальных документов незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241366-vzyatku-v-90-mln-tenge-za-sigarety-predlozhili-glave-otdela-finansov-taraza/