Преступную группу раскрыли после госпитализации раненого иностранца в Павлодарской области

Прокуратура Аксу выявила наркогруппу при расследовании уголовного инцидента, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе ежедневного анализа оперативной сводки 24 апреля был зафиксирован факт госпитализации в городскую больницу иностранного гражданина с множественными резаными ранениями шеи.

С целью выяснения достоверных обстоятельств прокурорами осуществлен самостоятельный выезд на место происшествия.

"Во время беседы одна из участниц инцидента вела себя подозрительно, на вопросы отвечала неуверенно.

Оперативным путем прокурорам удалось обнаружить координаты закладок наркотических средств с сотового телефона последней, а также сами запрещенные вещества, находившиеся при ней", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

В результате дальнейших следственных мероприятий изъято более 120 свертков с веществами, предположительно, содержащими синтетические наркотики, а также приспособления для их фасовки и сбыта.

"Установлено, что данная преступная группа вела противоправную деятельность на протяжении полугода на территории всей Павлодарской области.

Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - пояснили в надзорном органе.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Акмолинской области задержали предполагаемого межрегионального курьера, в машине которого найдены наркотики. По данным МВД, подозреваемый осуществлял перевозку по маршруту Костанай - Семей. Личность курьера подтверждена - им оказался бывший учитель математики. Его поместили в изолятор временного содержания.

Также в Экибастузе задержали 16-летнюю девушку по подозрению в закладке синтетических наркотиков. Выяснилось, что старшеклассница подыскала предложение с обещанием легкого заработка в одном из мессенджеров. По данному факту возбуждено уголовное дело.