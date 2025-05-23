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Карагандинца арестовали за призыв к шествию по центру города

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Люди идут по улице
Шествие. Иллюстративное фото: Lalocracio / Getty Images

В Караганде местного жителя привлекли к административной ответственности в виде ареста за агитацию несанкционированного шествия, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении жителя города по ч.7 ст.488 КоАП РК "Нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний" рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Караганды.

"21 мая 2025 года примерно в 16:50 мужчина, используя мессенджер WhatsApp, распространял информацию о проведении несанкционированного шествия, намеченного на 30 мая 2025 года в центральной части Караганды", - установил суд.

Согласно материалам дела, мероприятие планировалось в память о жертвах политических репрессий, однако организатором агитация распространялась в неустановленные законом сроки, как того требует законодательство Казахстана.

"Нарушив положения закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", мужчина провел публичный призыв к участию в несанкционированном мероприятии, чем нарушил установленный порядок", - отметили в суде.

Суд учел смягчающие обстоятельства, однако также учел, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В результате суд постановил признать карагандинца виновным и подвергнуть его административному аресту сроком на 15 суток.

Ранее на сайте Конституционного суда опубликовали итоги проверки нескольких подпунктов закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Конституционный суд указал на то, что решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным.

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам из-за призывов к митингам. Он напомнил, что массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248119-karagandinca-arestovali-za-prizyv-k-shestviyu-po-centru-goroda/