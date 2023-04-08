Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов к митингам

Генеральная прокуратура. Фото: facebook.com/GenProkRK

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам из-за призывов к митингам. Обращение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

"В социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля 2023 года в несанкционированных митингах.

Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях.

Обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан – наши основные приоритеты", – подчеркнул замгенпрокурора.

Правоохранители обратили внимание на необходимость соблюдения норм Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

В ведомстве напомнили, что массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

"При несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры", – отметил Умиралиев.

Так, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований пункта 3 статьи 3 указанного выше закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

При этом за причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

"В связи с этим Генеральная прокуратура призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним", – добавил представитель ГП.

Как отмечается в законе РК "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", организация и проведение таких мероприятий должна основываться на принципах:

ненасильственного характера;

законности;

обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц;

добровольности участия;

презумпции в пользу проведения мирных собраний;

ответственности сторон.

Кроме того, организатором мирных собраний не может быть:

гражданин РК, признанный судом недееспособным либо ограниченно дееспособным или которому назначено наказание по приговору суда в виде исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы, ареста, лишения свободы, на период отбытия наказания;

гражданин РК, имеющий непогашенную или неснятую судимость за участие в массовых беспорядках, государственную измену, шпионаж, экстремистские и террористические преступления, нарушение порядка организации и проведения мирных собраний;

юридическое лицо, не прошедшее регистрацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами Республики Казахстан порядке.

С полным текстом закона можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015982-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam/