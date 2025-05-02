Пожилая женщина подверглась нападению средь бела дня в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области в объектив камеры видеонаблюдения попало нападение на пожилую женщину. У нее пытались выдернуть сумку, а потом сорвали золотую цепочку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, благодаря внимательности инспектора видеонаблюдения центра оперативного управления Болата Худайбергенова удалось оперативно задержать мужчину, напавшего на пожилую женщину средь бела дня.

Во время дежурства он через камеры видеонаблюдения заметил, как на одной из улиц областного центра неизвестный вырвал сумку из рук 64-летней женщины, ожидавшей общественный транспорт на остановке, и сорвал с ее шеи золотое украшение.

Болат Худайбергенов незамедлительно передал информацию ближайшему патрулю.

"В результате скоординированных действий подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан "по горячим следам". Он сначала дернул сумку, затем сорвал золотую цепочку и попытался скрыться", - рассказали в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее жительница Алматы рассказала, что ее маму избили железной дубинкой, нанеся более 10 ударов. По ее словам, женщине проломили голову, также у нее сломаны конечности. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемого.

А жительница Актобе рассказала о нападении на ее детей и мужа на детской площадке во дворе жилого дома. Она сообщила, что ее супруга оперировали два часа после удара ножом в грудную клетку. Подозреваемого уже задержали.