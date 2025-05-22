Разыскиваемый иностранец хотел получить разрешение на проживание в Казахстане

В Акмолинской области полицейские установили личность иностранного гражданина, находившегося в международном розыске на протяжении двух лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Целиноградском районе мужчина, подозреваемый в угоне транспортного средства на родине, попытался оформить разрешение на временное проживание в Республике Казахстан.

Нарушение выявили 21 мая в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант".

"При проверке документов сотрудниками миграционной службы установлено, что 23-летний гражданин соседнего государства с сентября 2023 года находится в розыске за совершение угона", - отметили в МВД.

Собранные материалы по данному факту передали в отдел криминальной полиции для дальнейшего разбирательства.

ОПМ "Мигрант" стартовало 19 мая. Всего за три дня в регионе полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства как со стороны иностранных граждан, так и граждан Казахстана.

К ответственности привлекли 147 иностранцев, в отношении 24 из них принято решение о выдворении за пределы страны.

Кроме того, в Астраханском и Зерендинском районах выявили 29 фактов незаконной трудовой деятельности. Все материалы по данным правонарушениям направили в суд.

Ранее из Саудовской Аравии на родину экстрадировали казахстанца, которого подозревают в мошенничестве и неисполнении исполнительного документа. Пока велось расследование, подозреваемый скрылся. Его объявили в международный розыск.

В одной из гостиниц Усть-Каменогорска задержали иностранца, который с февраля этого года находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Также опасного рецидивиста экстрадировали в Казахстан из Армении. Его подозревают в покушении на убийство. Мужчина от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем его объявили в международный розыск.