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Иностранца задержали в гостинице Усть-Каменогорска

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Объявленный в международный розыск иностранец
Задержанный. Фото: polisia.kz

В одной из гостиниц Усть-Каменогорска задержали иностранного гражданина, который с февраля этого года находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в апреле в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП ВКО, в одной из гостиниц Усть-Каменогорска был задержан гражданин иностранного государства.

"Как установлено, с 1 февраля этого года данный человек находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - уточнили в МВД.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется работа по оформлению его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

Ранее стало известно, что в городе Эр-Рияде Саудовской Аравии задержали мужчину по запросу Казахстана. Его обвиняют в совершении мошенничества в Алматы на 5 млн тенге под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана.

А в аэропорту Усть-Каменогорска полицейские задержали человека, который 9 лет находился в розыске по подозрению в мошенничестве. По данным МВД, с 2016 года мужчина менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239344-inostranca-zaderzhali-v-gostinice-ust-kamenogorska/