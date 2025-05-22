Резня в Кокшетау: пострадавшая женщина пришла в себя (видео)

Женщина, которую муж изрезал прямо на рабочем месте в Кокшетау, пришла в себя. Медики рассказали о ее состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Медики впервые озвучили прогноз по состоянию пострадавшей, он благоприятный.

Хотя акмолинка пришла в себя она остается очень слабой. Но врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Теперь пострадавшую ждет еще одна операция. Предстоит оперировать руки, которыми жертва пыталась защититься от ножа.

"Если все хорошо будет, я думаю, еще сутки-двое будет находиться в реанимации. После этого будет переведена в хирургическое отделение. Что необходимо было сделать – сделано. Единственное, да, у нее имеется повреждение связочного аппарата, сгибателей кисти, но с учетом длительности операции решено провести совместно с травматологами эту операцию вторым этапом", - сообщил заведующий хирургическим отделением Кокшетауской городской больницы Арман Капанов.

Источник: КТК

Напомним, 19 мая в соцсетях появилась информация, что в Кокшетау на женщину напал муж. Он нанес ей ножевые ранения. В полиции подтвердили эту информацию, сообщив, что мужчину задержали.

Позже стали известны подробности произошедшего. Как рассказали очевидцы, мужчина ворвался на работу к жене и набросился на нее с ножом.

Отмечалось, что многочисленные ножевые ранения оказались настолько тяжелыми, что пациентку пришлось нести в скорую в сидячем положении. Хирурги зашивали раны больше четырех часов. Женщина потеряла почти два литра крови.