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Потеряла почти два литра крови: стали известны подробности нападения на женщину в Кокшетау

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Капельница
Капельница. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина с ножом набросился на женщину в Кокшетау - как выяснилось нападавшим оказался супруг потерпевшей. Стали известны подробности, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что мужчина ворвался на работу к жене и набросился на не ес ножом. Отмечается, что многочисленные ножевые ранения оказались настолько тяжелыми, что пациентку пришлось нести в скорую в сидячем положении.

Состояние пострадавшей медики оценили как критическое. Женщину сразу же отправили на операцию.

Хирурги зашивали раны больше четырех часов. Женщина потеряла почти два литра крови.

По информации телеканала, у пострадавшей оказались повреждены практически все внутренние органы, чудом не задето сердце. Кровотечение удалось остановить, на легкое, печень, кишечник и желудок наложили швы.

Сейчас 33-летняя женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В ДП Акмолинской области сообщили о возбуждении уголовного дела - подозреваемый задержан.

Источник: КТК.

Ранее сообщение о том, что в Кокшетау на улице произошло нападение на женщину, она получила ножевые ранения, появилось в местных пабликах.

Информацию подтвердили в ДП Акмолинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что по факту причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело. Полицейские также сообщили, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246652-poteryala-pochti-dva-litra-krovi-stali-izvestny-podrobnosti-napadeniya-na-zhenshchinu-v-kokshetau/