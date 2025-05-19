Потеряла почти два литра крови: стали известны подробности нападения на женщину в Кокшетау
Опубликовано:
Мужчина с ножом набросился на женщину в Кокшетау - как выяснилось нападавшим оказался супруг потерпевшей. Стали известны подробности, передает сайт телеканала КТК.
Сообщается, что мужчина ворвался на работу к жене и набросился на не ес ножом. Отмечается, что многочисленные ножевые ранения оказались настолько тяжелыми, что пациентку пришлось нести в скорую в сидячем положении.
Состояние пострадавшей медики оценили как критическое. Женщину сразу же отправили на операцию.
Хирурги зашивали раны больше четырех часов. Женщина потеряла почти два литра крови.
По информации телеканала, у пострадавшей оказались повреждены практически все внутренние органы, чудом не задето сердце. Кровотечение удалось остановить, на легкое, печень, кишечник и желудок наложили швы.
Сейчас 33-летняя женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
В ДП Акмолинской области сообщили о возбуждении уголовного дела - подозреваемый задержан.
Источник: КТК.
Ранее сообщение о том, что в Кокшетау на улице произошло нападение на женщину, она получила ножевые ранения, появилось в местных пабликах.
Информацию подтвердили в ДП Акмолинской области. В пресс-службе ведомства отметили, что по факту причинения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело. Полицейские также сообщили, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246652-poteryala-pochti-dva-litra-krovi-stali-izvestny-podrobnosti-napadeniya-na-zhenshchinu-v-kokshetau/