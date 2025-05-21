Казахстанцы переодеваются в полицейских: глава МВД высказался о наказании за "пранки"

Глава МВД Ержан Саденов в ответе на запрос депутата рассказал, как казахстанцев могут наказать за инсценировки и пранки с переодеваниями в полицейских, передает NUR.KZ.

На сайте мажилиса опубликован ответ министра внутренних дел РК Ержана Саденова на запрос депутата Максата Толыкбаева. Запрос касался работы полиции в сфере информационной безопасности, медиаполитики, а также повышения доверия к правоохранительным органам.

Среди прочего, Саденов высказался о наказании за переодевания жителей страны в полицейских.

"Случаи инсценировок ("пранков") с участием лиц, переодетых в форму правоохранительных органов, с применением поддельных удостоверений, наручников и других специальных средств в зависимости от обстоятельств, могут быть квалифицированы как хулиганство, самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность либо иные административные или уголовно наказуемые деяния", - сказано в ответе.

По его словам, по каждому такому инциденту осуществляются проверки, принимаются меры, установленным законодательством.

Несколько дней назад в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с "аморальными" шутками.

Ранее столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.