Начальник регионального военно-следственного управления МВД получил 9 лет из-за 1 млн тенге

В военном суде Актюбинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК и старшего следователя, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Военного суда, их обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1 и 2 части 3 статьи 366 УК РК (Получение взятки).

Судом установлено, что в декабре 2024 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, требовали взятку в размере 1 млн тенге у свидетеля, угрожая увольнением и иными последствиями.

24 декабря начальник Западного регионального управления военного следствия МВД РК был задержан сотрудниками компетентных органов в момент получения 700 тыс. тенге вместе со старшим следователем.

Подсудимые вину не признали. Однако она была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами следствия и заключениями экспертиз.

Как отметили в суде, санкция ст.366 ч.3 п.1, 2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Приговором суда начальник осужден к 9 годам лишения свободы, а старший следователь - к 8 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Оба лишены воинских званий.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в марте этого года стало известно, что Антикоррупционной службой по области Жетісу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий. Чиновника заподозрили в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год.

По этому делу в Талдыкоргане был вынесен приговор. Должностное лицо было признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора - в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге.

Сагымбекову и Кузембаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.