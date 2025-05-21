Пачки денег в пакете: изобличенного Антикором чиновника осудили

В Талдыкоргане осужден руководитель департамента по регулированию естественных монополий по области Жетісу Арман Сагымбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как рассказали в Агентстве по противодействию коррупции, Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетісу Армана Сагымбекова и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" Айбека Кузембаева.

"Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора - в даче взятки в сумме 500 тыс. тенге за утверждение заведомо завышенной стоимости тарифа по транспортировке электроэнергии для населения региона на 2025 год", - поделились в ведомстве.

Сагымбекову и Кузембаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.

Кроме того, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, в марте этого года стало известно, что Антикоррупционной службой по области Жетісу изобличен руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий. Чиновника заподозрили в получении взятки в размере 500 тыс. тенге от руководителя АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" за повышение тарифа и тарифной сметы электроэнергии на 2025 год. В Антикоре показали оперативное видео, на котором можно было заметить человека с бумажным пакетом, внутри которого лежали пачки денег.

Также в Сети появилась информация, что в отношении бывшего руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау расследуют уголовное дело. В Антикоре подтвердили, что действительно в отношении чиновников начато расследование по подозрению в коррупции (хищении бюджетных средств).