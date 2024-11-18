"Добыча алмазов в Африке": казахстанцы потеряли миллиард тенге

Продолжается досудебное расследование по поводу деятельности финансовой пирамиды Sax Invest. По предварительным данным, вкладчики вложили в нее более 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В ведомстве рассказали, что Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Как отметили в АФМ, ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);

отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

"При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин Казахстана, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

"Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск", - уточнили в АФМ.

Граждан, столкнувшихся с деятельностью финансовой пирамиды, просят обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.

Напомним, ранее в Астане началось досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest. Один из предполагаемых организаторов был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В Казахстане запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды. Telegram-бот "Baiqa, piramida!" работает довольно просто. Пользователю достаточно отправить ему ссылку на сайт организации.