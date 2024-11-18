Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Добыча алмазов в Африке": казахстанцы потеряли миллиард тенге

Опубликовано:

Драгоценные камни
Алмазы. Иллюстративное фото: RHJ / Getty Images

Продолжается досудебное расследование по поводу деятельности финансовой пирамиды Sax Invest. По предварительным данным, вкладчики вложили в нее более 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.

Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В ведомстве рассказали, что Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Как отметили в АФМ, ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

  • наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
  • отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

"При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин Казахстана, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

"Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск", - уточнили в АФМ.

Граждан, столкнувшихся с деятельностью финансовой пирамиды, просят обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.

Напомним, ранее в Астане началось досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой Sax Invest. Один из предполагаемых организаторов был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В Казахстане запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды. Telegram-бот "Baiqa, piramida!" работает довольно просто. Пользователю достаточно отправить ему ссылку на сайт организации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188983-dobycha-almazov-v-afrike-kazahstancy-poteryali-milliard-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie