Пьяный мужчина бросался под проезжающие машины в Алматы

В Алматы задержали мужчину, который пьяным бросался под проезжающие автомобили. Полицейские уже составили административный протокол, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы, им поступило сообщение о том, пьяный мужчина бросался под машины.

"Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно и бросается под проезжающие автомобили в микрорайоне "Коктем", рядом с музеем.

По указанному адресу незамедлительно был направлен патрульный экипаж. Нарушитель - мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который был доставлен в отдел полиции при УП Бостандыкского района. Составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде", - сказано в сообщении.

При этом заявлений о порче имущества музея в полицию не поступало.

В январе сообщалось, что в Сети распространяли видео с участием молодого человека, который, полураздетый, бросался на машины по проезжей части. На инцидент отреагировали в ДП Алматы.

В ноябре прошлого года мы писали о мужчине, который в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы. В полиции Алматы рассказали о произошедшем.