Посторонний человек жил в доме детей, которые остались без родителей в СКО

В СКО в жилой дом, принадлежащий шести сиротам, заселился посторонний человек. Другие люди жили и в двух квартирах детей-сирот, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура выявила грубейшие нарушения Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству, выразившиеся в бесконтрольности за сохранностью имущества детей, оставшихся без попечения родителей, со стороны уполномоченных органов.

Так, в Центре поддержки детей Айыртауского района воспитываются шестеро несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. У них имеется доля в жилом доме, расположенном в селе Лобаново.

"Уполномоченным органом меры по управлению и контролю за имуществом на протяжении длительного времени не принимались. Из-за указанного бездействия в жилище заселилось постороннее лицо, которое с августа 2024 года проживало без каких-либо законных оснований", - рассказали в прокуратуре СКО.

В Мамлютском районе в нарушение требований Закона "О жилищных отношениях" проживали иные лица в двух коммунальных квартирах, предназначенных для детей-сирот.

В другом случае у воспитанницы Центра поддержки детей Акжарского района после смерти отца осталась земельная доля в уставном капитале одного из сельхозпредприятий региона.

В соответствии с учредительными документами на банковский счет несовершеннолетней ежегодно поступала социальная помощь (паевые дивиденды).

Однако ввиду отсутствия контроля уполномоченного органа положенные выплаты в 2024 году на банковский счет ребенка-сироты не направили.

Принятыми мерами надзора нарушенные права детей-сирот и оставшихся без попечения родителей восстановили путем освобождения жилья от посторонних лиц и выплаты социальной помощи.

Ранее стало известно, что в одном из районных центров Акмолинской области руководитель госучреждения два года жил в квартире, предназначенной для ребенка-сироты. По акту надзора жилье вернули и передали ребенку.

А в Павлодарской области заместителю акима Иртышского района Розе Акановой предоставили квартиру, предназначенную для социально уязвимых слоев населения. К ответу на Совете по этике призвали руководителя отдела реального сектора экономики.