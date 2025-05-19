Купили 6 авто и элитный коттедж: руководство вуза поместили под домашний арест в Шымкенте

Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

"Следствием установлено, что университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.

Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, на преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре Шымкента общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщается на официальном сайте, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова - крупнейший и многопрофильный университет Республики Казахстан, научно-образовательный, интеллектуальный, культурный центр региона.

В университете ведется подготовка специалистов для всех секторов экономики, науки и культуры региона, республики и мирового пространства. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова является одним из самых ярких брендов сферы высшего образования республики.

В настоящее время педагогической деятельностью в университете занимаются свыше 1500 преподавателей, из которых 4 академика НАН РК, 4 академика НИАН РК, 123 докторов наук, 600 кандидатов наук.

К учебному процессу привлечены лучшие ученые и специалисты, имеющие практический опыт работы, ведущие ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе США, Германии, Испании, Бельгии, России.

Материально-техническая база университета состоит из десяти учебных корпусов современного типа, двух спортивных комплексов, шести студенческих общежитий.

Всего в университете 457 учебных аудиторий, 130 лабораторных аудиторий, 49 компьютерных классов.