Купили 6 авто и элитный коттедж: руководство вуза поместили под домашний арест в Шымкенте
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Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.
"Следствием установлено, что университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.
Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены", - рассказали в ведомстве.
По данным АФМ, на преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре Шымкента общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщается на официальном сайте, Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова - крупнейший и многопрофильный университет Республики Казахстан, научно-образовательный, интеллектуальный, культурный центр региона.
В университете ведется подготовка специалистов для всех секторов экономики, науки и культуры региона, республики и мирового пространства. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова является одним из самых ярких брендов сферы высшего образования республики.
В настоящее время педагогической деятельностью в университете занимаются свыше 1500 преподавателей, из которых 4 академика НАН РК, 4 академика НИАН РК, 123 докторов наук, 600 кандидатов наук.
К учебному процессу привлечены лучшие ученые и специалисты, имеющие практический опыт работы, ведущие ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе США, Германии, Испании, Бельгии, России.
Материально-техническая база университета состоит из десяти учебных корпусов современного типа, двух спортивных комплексов, шести студенческих общежитий.
Всего в университете 457 учебных аудиторий, 130 лабораторных аудиторий, 49 компьютерных классов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246352-kupili-6-avto-i-elitnyy-kottedzh-rukovodstvo-vuza-pomestili-pod-domashniy-arest-v-shymkente/