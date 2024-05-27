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Шесть должностных лиц управления образования осудили в Алматинской области

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

В Алматинской области вынесен приговор должностным лицам, обвиняемым в хищении бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, 24 мая в Илийском районном суде рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.190 УК) в отношении восьмерых подсудимых, шестеро из которых являлись должностными лицами Управления образования Алматинской области.

"В декабре 2022 года подсудимые по предварительному сговору предоставили фиктивные документы о регистрации детских садов, которые в последующем признаны соответствующими требованиям Правил и включены в перечень дошкольных организаций.

Далее в январе 2023 года Илийским районным отделом образования с этими детскими садами заключены договоры на оказание услуг по государственному образовательному заказу, по условиям которого их деятельность финансировалась государством путем ежемесячных выплат на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению.

Таким образом Илийскому районному отделу образования причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 134 млн тенге", - рассказали в суде.

При назначении наказания суд учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства, а именно: чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, а также наличие малолетних детей у двоих подсудимых.

Приговором суда все восемь человек признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.п. 1, 2 ч.3, 4 ст.190 УК. Двое получили 5 лет 6 месяцев лишения свободы, четверо - по 5 лет заключения, еще двое - 3 года 6 месяцев колонии.

В соответствии со ст.74 УК исполнение наказания двоим подсудимым отсрочено до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.  

Приговор суда не вступил в законную силу.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107599-shest-dolzhnostnyh-lic-upravleniya-obrazovaniya-osudili-v-almatinskoy-oblasti/

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