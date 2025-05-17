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Эзотерика

Заведующего, ветеринаров и военного подозревают в хищении 271 млн тенге на юге Казахстана

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Арест имущества
Арест имущества. Иллюстративное фото: SergeyChayko/Getty Images

В Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении работников ветеринарной станции отдела ветеринарии Сауранского района, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, работников ветеринарной станции ГУ "Отдел ветеринарии Сауранского района" подозревают в мошенничестве путем хищения государственных средств в особо крупном размере, выделенных на субсидирование развития животноводства.

"Следствием установлено, что заведующим и ветеринарами Орангайского, Жана Иканского сельских округов путем незаконного внесения в информационную систему "Идентификация сельскохозяйственных животных" фиктивных данных о наличии в подконтрольных 31 крестьянских хозяйствах фактически несуществующего скота (мелкого и крупного рогатого) похищено субсидий в общей сумме 271 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.

Управлением досудебного расследования прокуратуры области в качестве подозреваемых признаны 1 заведующий, 3 ветеринара и 1 сержант войсковой части №41590.

Подозреваемыми частично возмещен ущерб в сумме 19 млн тенге, кроме того, арестовано имущество последних на 120 млн тенге.

В настоящее время идет судебное разбирательство.  

В Западно-Казахстанской области тоже окончили расследование дела в отношении руководителя кредитного товарищества о хищении субсидий на сумму 150,7 млн тенге. С санкции суда был наложен арест на имущество подозреваемого стоимостью 198 млн тенге: два земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки Exeed LX. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

А в Караганде вынесли обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках нацпроекта "Развитие АПК". Производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялись.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245953-imushchestvo-podozrevaemyh-na-120-mln-tenge-arestovali-v-turkestanskoy-oblasti/