Замначальника полиции задержали на юге Казахстана

В Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области задержан заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

По информации в Сети, подполковника подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн тенге за покровительство иностранным рабочим.

Отмечается, что его якобы задержали с поличным при получении денег ДКНБ совместно с сотрудниками УСБ ДП Жамбылской области, а при личном обыске были изъяты незаконно полученные средства.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Жамбылской области. В пресс-службе ведомства подтвердили факт задержания заместителя руководителя одного из районных подразделений по подозрению в совершении противоправного деяния.

"Оперативные мероприятия проведены Департаментом КНБ совместно с Управлением собственной безопасности областного ДП.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Департамент полиции выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в собственных рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - заявили в ведомстве.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в Жамбылской области задержали заместителя начальника отдела полиции района имени Турара Рыскулова. Он подозревается в пытках в отношении подозреваемого по уголовному делу. По данным прокуратуры региона, факт был выявлен в ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения.

Также в Жамбылской области было начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории. В прокуратуре пояснили, что укрытие осуществлялось путем нерегистрации в ЕРДР заявления о краже на 10 млн 700 тыс. тенге.