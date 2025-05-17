Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Замначальника полиции задержали на юге Казахстана

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области задержан заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

По информации в Сети, подполковника подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн тенге за покровительство иностранным рабочим.

Отмечается, что его якобы задержали с поличным при получении денег ДКНБ совместно с сотрудниками УСБ ДП Жамбылской области, а при личном обыске были изъяты незаконно полученные средства.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Жамбылской области. В пресс-службе ведомства подтвердили факт задержания заместителя руководителя одного из районных подразделений по подозрению в совершении противоправного деяния.

"Оперативные мероприятия проведены Департаментом КНБ совместно с Управлением собственной безопасности областного ДП.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Департамент полиции выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым проявлениям коррупции в собственных рядах, в связи с чем будет проведено объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства", - заявили в ведомстве.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в Жамбылской области задержали заместителя начальника отдела полиции района имени Турара Рыскулова. Он подозревается в пытках в отношении подозреваемого по уголовному делу. По данным прокуратуры региона, факт был выявлен в ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения.

Также в Жамбылской области было начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории. В прокуратуре пояснили, что укрытие осуществлялось путем нерегистрации в ЕРДР заявления о краже на 10 млн 700 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245929-zamnachalnika-policii-zaderzhali-na-yuge-kazahstana/