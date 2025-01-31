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Замначальника полиции задержали в Жамбылской области

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Задержанный и полицейский
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместителя начальника отдела полиции района имени Турара Рыскулова задержали в Жамбылской области. Он подозревается в пытках, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 29 января 2025 года прокуроры Жамбылской области в ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения выявили факт пытки со стороны заместителя начальника отдела полиции района имени Турара Рыскулова в отношении подозреваемого по уголовному делу.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по ч.2 ст.146 УК РК (Пытки).

"Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", - отметили в прокуратуре Жамбылской области.

В надзорном органе призвали к строгому соблюдению прав человека в уголовном процессе и предупредили, что за совершение пыток предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Добавим, что согласно ч.2 ст.146 УК РК пытки, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, совершенное с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217021-zamnachalnika-policii-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/