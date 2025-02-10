Заместителя начальника полиции задержали в Жамбылской области

Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту укрытия тяжкого преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой начато досудебное расследование по ч.2 ст.433 УК в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.

"Укрытие осуществлялось путем нерегистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, касающегося кражи на 10 700 000 тенге, совершенной на территории района", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по п.2 ч.3 ст.433 УК (Укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору).

Сотрудник полиции задержан в порядке ст.ст.128-131 УПК и в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежит.

"Прокуратура подчеркивает важность соблюдения учетно-регистрационной дисциплины при регистрации правонарушений и предупреждает, что за укрытие преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что заместителя начальника отдела полиции района имени Турара Рыскулова задержали в Жамбылской области. Он подозревается в пытках в отношении подозреваемого по уголовному делу. Стража порядка водворили в изолятор временного содержания.

А в Алматы задержали бывшего заместителя начальника управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции города. Его заподозрили в пособничестве изготовлению "синтетики".