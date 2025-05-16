Бухгалтера подозревают в хищении из бюджета почти 10 млн тенге в Костанайской области

В аппарате акима одного из сельских округов Костанайской области выявили факт хищения бюджетных средств в размере 9,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру района.

На официальном сайте прокуратуры Костанайской области сообщили, что бухгалтер аппарата акима Новотроицкого сельского округа подозревается в том, что начисляла себе излишние суммы на протяжении нескольких лет.

"В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой бухгалтера, которая на протяжении четырех лет начисляла себе излишние суммы.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно хищение в крупном размере", - сообщили в прокуратуре.

Санкция ст.189 ч.3 п.1 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" в крупном размере предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок. В качестве дополнительного наказания предусмотрена конфискация имущества, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до шести лет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что руководство детсада подозревают в хищении десятков миллионов тенге на юге Казахстана. Факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили в Жамбылской области. Речь идет о сумме в 45,2 млн тенге.

А в Астане возбудили дело в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО. Их подозревают в хищении 2 млрд тенге.

Также в области Жетісу огласили приговор директору школы, обвиняемой в присвоении денег с помощью устроенной на работу в учебное заведение родственницы.