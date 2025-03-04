Многомиллионный ущерб нанесли при субсидировании в ЗКО

В ЗКО выявили факты нецелевого использования субсидий на сумму около 12 млн тенге, выделенных на развитие племенного животноводства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Сырымского района Западно-Казахстанской области по результатам анализа соблюдения законности при предоставлении субсидий выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств на сумму около 12 млн тенге.

В ходе анализа установлено, что без обеспечения срока хранения из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных списано 1 154 головы, субсидированных в 2023 году на сумму 11 935 000 тенге.

К примеру, сельскохозяйственный производственный кооператив 4 мая 2023 года приобрел 383 головы племенного крупного рогатого скота и получил субсидии в размере 3 830 000 тенге, которые в последующем были списаны в течение года из базы данных.

"В соответствии с "Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" обеспечивается сохранность заявленного маточного поголовья (за исключением зоотехнической нормы выбытия) в течение года", - пояснили в прокуратуре ЗКО.

В результате государству был причинен материальный ущерб на сумму 11 935 000 тенге.

По фактам нарушения законодательства в адрес уполномоченного органа внесен соответствующий акт надзора, который находится на стадии рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области по результатам проверки в сфере субсидирования агропромышленного комплекса обнаружили ущерб государству на 500 млн тенге. В акимат области внесли представление об устранении нарушений законности.

А в Туркестанской области выявили схему хищения более 200 млн тенге, выделенных в качестве субсидий для развития животноводства. Расследование ведется по статье о присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Подозреваемого взяли под стражу.