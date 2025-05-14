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16-летнюю девушку тайно сняли на видео в бане в Алматинской области

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Қазақ тілінде оқу
Девушка в душе
Девушка моется. Иллюстративное фото: torwai / Getty Images

В Сети появилась информация, что в общественной бане в Алматинской области тайно сняли на видео несовершеннолетнюю девушку и распространили эти кадры в интернете, передает NUR.KZ.

Ситуацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел все несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте, включая подростка, который тайно вел видеосъемку девушки в общественной бане", - рассказали в ведомстве.

Законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, полиция внесла представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных профилактических мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению.

Ранее стало известно, что 1,5 млн тенге вымогали у жительницы Жезказгана за тайно снятое интимное видео, которое представляло собой компрометирующий материал. В итоге девушка примирилась с мужчиной и попросила суд прекратить уголовное дело, поэтому он избежал наказания.

В Жанаозене у местного жителя потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. 21-летнего подозреваемого в шантаже задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244906-16-letnyuyu-devushku-tayno-snyali-na-video-v-bane-v-almatinskoy-oblasti/