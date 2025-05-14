16-летнюю девушку тайно сняли на видео в бане в Алматинской области
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Сети появилась информация, что в общественной бане в Алматинской области тайно сняли на видео несовершеннолетнюю девушку и распространили эти кадры в интернете, передает NUR.KZ.
Ситуацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматинской области.
"Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел все несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте, включая подростка, который тайно вел видеосъемку девушки в общественной бане", - рассказали в ведомстве.
Законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Кроме того, полиция внесла представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных профилактических мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению.
Ранее стало известно, что 1,5 млн тенге вымогали у жительницы Жезказгана за тайно снятое интимное видео, которое представляло собой компрометирующий материал. В итоге девушка примирилась с мужчиной и попросила суд прекратить уголовное дело, поэтому он избежал наказания.
В Жанаозене у местного жителя потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. 21-летнего подозреваемого в шантаже задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244906-16-letnyuyu-devushku-tayno-snyali-na-video-v-bane-v-almatinskoy-oblasti/