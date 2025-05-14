16-летнюю девушку тайно сняли на видео в бане в Алматинской области

В Сети появилась информация, что в общественной бане в Алматинской области тайно сняли на видео несовершеннолетнюю девушку и распространили эти кадры в интернете, передает NUR.KZ.

Ситуацию подтвердили в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел все несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте, включая подростка, который тайно вел видеосъемку девушки в общественной бане", - рассказали в ведомстве.

Законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, полиция внесла представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных профилактических мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению.

Ранее стало известно, что 1,5 млн тенге вымогали у жительницы Жезказгана за тайно снятое интимное видео, которое представляло собой компрометирующий материал. В итоге девушка примирилась с мужчиной и попросила суд прекратить уголовное дело, поэтому он избежал наказания.

В Жанаозене у местного жителя потребовали 600 тыс. тенге, угрожая распространить его интимные видео и фото. 21-летнего подозреваемого в шантаже задержали.