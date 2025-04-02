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1,5 млн тенге потребовали у казахстанки за тайно снятое интимное видео с ее участием

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Женщина с телефоном в руке грустит
Женщина. Иллюстративное фото: Anciens Huang / Getty Images

1,5 млн тенге вымогали у жительницы Жезказгана за тайно снятое интимное видео. В итоге девушка примирилась с мужчиной, поэтому он избежал наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в вымогательстве (ч.1 ст.194 УК РК), рассмотрел Жезказганский городской суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина тайно снял видео интимного характера с участием потерпевшей без ее согласия. На видеозаписи были запечатлены моменты личной жизни потерпевшей, что представляло собой компрометирующий материал.

8 декабря прошлого года он отправил потерпевшей данное видео в формате, который позволял просмотреть запись только один раз.

"Под угрозой распространения видео среди знакомых и коллег потерпевшей, он потребовал у нее 1,5 млн тенге. В противном случае угрожал опубликовать компрометирующие материалы в социальных сетях и отправить их ее родственникам и коллегам", - рассказали в суде.

Чтобы продемонстрировать готовность выполнить требования, девушка перевела 10 тысяч тенге через мобильное приложение. 9 декабря потерпевшая обратилась в полицию. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину при получении 80 тысяч тенге на улице Алашахана в Жезказгане.

На судебном заседании потерпевшая подтвердила примирение с обвиняемым и заявила, что моральный вред и материальный ущерб ей был полностью возмещен. Она попросила суд прекратить уголовное дело, так как претензий к подсудимому больше не имела.

Судья, учитывая совершение преступления средней тяжести впервые, примирение сторон и возмещение ущерба, принял решение прекратить уголовное дело.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в области Жетісу трех девушек подозревают в вымогательстве 800 тысяч тенге путем шантажа у местного жителя, с которым они познакомились через приложение. Опасаясь возможных последствий, мужчина дважды передавал по 50 тысяч тенге.

В Алматинской области у подростка, севшего в автомобиль, вымогали 5 млн тенге за нераспространение видео личного характера, а также угрожали физической расправой. Подозреваемых задержали в момент передачи части требуемой суммы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232521-1-5-mln-tenge-potrebovali-u-kazahstanki-za-tayno-snyatoe-intimnoe-video-s-ee-uchastiem/