Главе филиала "Казселезащиты" вынесли приговор

В Усть-Каменогорске огласили приговор главе филиала "Казселезащиты" по делу о мошенничестве с использованием служебного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения (п.2 ч.3 ст.190 УК РК), рассмотрел суд №2 Усть-Каменогорска.

Подсудимый занимал должность руководителя филиала государственного учреждения "Казселезащита" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан "Восточно-Казахстанское территориальное эксплуатационное управление".

"Он фиктивно трудоустроил на должность наблюдателя филиала гражданина, который какую-либо деятельность в филиале не осуществлял, денежные средства, полученные в качестве заработной платы, обналичивал и передавал подсудимому для их последующего хищения и использования в своих личных целях", - установил суд.

Сумма перечисленных денег с учетом произведенных пенсионных отчислений в пенсионный фонд составила 2 734 881 тенге.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он полностью возместил ущерб, причиненный преступлением.

Представитель потерпевшего просил строго не наказывать подсудимого. Прокурор просил назначить лишение свободы сроком на 4 года 8 месяцев.

С учетом личности подсудимого, признания вины, чистосердечного раскаяния и возмещения ущерба суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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