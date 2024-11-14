Глава филиала "КТЖ" фиктивно устроил на работу знакомого и выплатил ему зарплату в 21 млн тенге

Руководитель одного из филиалов "КТЖ" фиктивно устроил на работу своего знакомого, занимавшегося строительством его дома. Зарплату сотруднику оплачивали из госбюджета, передает NUR.KZ.

Как рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров во время брифинга, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны осужден директор филиала АО «НК "Қазақстан Темір Жолы" - "Дирекция автоматизации и цифровизации" Амрин.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями из-за того, что фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность инженера. Между тем, этот человек фактически занимался строительными работами дома Амрина.

Тем не менее, фиктивному сотруднику незаконно выплачивалась заработная плата из госбюджета. Таким образом, ущерб государству, как сообщил Данияр Бигайдаров, составил 21 млн тенге.

"Ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Судебный акт не вступил в законную силу", - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что руководитель ГНП "Тарбагатай" устроил своего брата на должность государственного инспектора, где тот четыре года получал зарплату, но обязанности не исполнял.

Между тем, в Павлодарской области бывший заместитель директора подал иск против своего работодателя, требуя у него более 8 млн тенге.