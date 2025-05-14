Карагандинку обвиняют в продаже детей: процесс приобрел неожиданный поворот

В Караганде громкий судебный процесс о торговле новорожденными приобрел неожиданный поворот - прокуратура переквалифицировала обвинение с продажи на дарение, сообщает 31 канал.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на данные следствия, многодетная мать в Караганде продала двоих детей за 6 млн тенге. Однако передачу денег фигуранты дела отрицают. На скамье подсудимых, помимо матери, оказались две семейные пары и медсестра, которая, по материалам дела, выступила посредником в сделке.

Все подсудимые, как отмечено в сюжете, уверяют, что детей женщина отдала безвозмездно. Якобы она, переживала что не сможет дать им достойное будущее. Как пояснил прокурор, по закону ответственность предусмотрена не только за продажу, но и за другие сделки в отношении несовершеннолетних.

"Мы понимаем, что да, дети перешли от биологической матери к приемным семьям, может быть, в обход каких-то правил. Но это всего лишь, мы считаем, что это несовершенство нашего законодательства. Надо его каким-то образом приводить к тому, чтобы детей можно было из роддома помещать уже в семьи, а не нужно проходить этот фильтр в виде детских домов", - заявила адвокат Ирина Маленко.

Напомним, судебный процесс по делу начался в Караганде в феврале текущего года. Согласно материалам дела, многодетная жительница райцентра и медсестра одного из роддомов Караганды продали двух новорожденных (девочку 2022 и мальчика 2023 годов рождения) бездетным парам.

Сообщается, что "сделки" происходили по схожей схеме - роженица вписывала имя будущего "приемного папы" в графу "Отец" - сама женщина является незамужней. А уже супруга мужчины, который указан в качестве отца, усыновляла ребенка. По версии обвинения, детей продавали по 3 млн тенге.

Мать, которую обвиняют в продаже детей, тогда заявила, что пошла на это из-за трудного финансового положения. Приемные родители утверждают, что у них не получается завести детей, даже с помощью ЭКО.

Также зимой этого года мы писали, что в родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.