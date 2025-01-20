Младенца продали в роддоме в Актюбинской области
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме.
"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.
Расследование продолжается", - пояснили в пресс-службе ДП региона.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области 25-летняя женщина родила ребенка в гараже и оставила его. Мать и ребенок госпитализированы, полиция устанавливает все обстоятельства.
А воспитательница дома ребенка в Алматы заявила, что в учреждении можно усыновить малыша, заплатив деньги. Ситуацию прокомментировали в полиции и отделе образования.
Также вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213205-mladenca-prodali-v-roddome-v-aktyubinskoy-oblasti/