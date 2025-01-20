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Младенца продали в роддоме в Актюбинской области

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Қазақ тілінде оқу
Руки мамы и ребенка
Новорожденный ребенок. Иллюстративное фото: Kohei Hara / Getty Images

В родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

Расследование продолжается", - пояснили в пресс-службе ДП региона.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области 25-летняя женщина родила ребенка в гараже и оставила его. Мать и ребенок госпитализированы, полиция устанавливает все обстоятельства.

А воспитательница дома ребенка в Алматы заявила, что в учреждении можно усыновить малыша, заплатив деньги. Ситуацию прокомментировали в полиции и отделе образования.

Также вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213205-mladenca-prodali-v-roddome-v-aktyubinskoy-oblasti/

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