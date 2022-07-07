Нурбол Калдыбаев. Фото: gov.kz

Нурбол Калдыбаев назначен заместителем акима Тараза. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города 5 июля, передает официальный сайт акимата Тараза.

Нурбол Бекежанович родился 4 декабря 1977 года в Таразе. Образование - высшее.

В 1992 году окончил Жамбылский казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности "бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности", в 2000 году - Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "бухгалтерский учет и аудит", в 2013 году - Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности "государственное и местное управление", в 2015 году - Таразский технический институт по специальности "промышленная и гражданская строительная техника".

Трудовую деятельность начал в 1995 году бухгалтером ИП "Майра".

С 2001 по 2003 годы был торговым представителем в ТОО "Прима".

С 2004 по 2009 годы работал главным специалистом, заведующим отделом внутренней политики акимата Тараза.

С 2009 по 2010 годы - советник акима Тараза.

С 2010 по 2012 годы - руководитель аппарата акима Кордайского района Жамбылской области.

С 2012 по 2017 годы - заведующий сектором, руководитель отдела строительства акимата Тараза.

С 2017 по 2018 годы - главный специалист, руководитель отдела управления строительства акимата Жамбылской области.

С 2018 по 2019 годы - заместитель директора филиала ТОО "ТПЭП" в Таразе.

С 2019 по 2022 годы - директор ТОО "Инжиниринг Group".

С февраля по июль 2022 года занимал должность руководителя отдела строительства акимата Тараза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977340-nurbol-kaldybaev-naznachen-zamestitelem-akima-taraza/