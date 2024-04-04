75 млн за невыполненные работы выплатил отдел акимата Тараза

В Жамбылской области акимат перечислил подрядчику 75 млн тенге за несделанную сметную документацию. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, нарушение обнаружено прокуратурой Тараза по результатам проведенной проверки законности расходования бюджетных средств.

"Установлено, что отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза за неразработанные четыре сметные документации подрядчику необоснованно перечислены 75 млн тенге", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данному факту прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Расследование поручено Департаменту Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в регионе по подозрению в хищении крупной суммы бюджетных средств при строительстве пункта попуска "Кордай" арестовали заместителя директора филиала "КазАвтоЖола" по Жамбылской области, представителя подрядной организации и эксперта технадзора. Предварительная сумма ущерба составила более 194 млн тенге.