Житель Щучинка потерял миллион тенге после общения в "Одноклассниках"

Житель Щучинска поверил, что общается со своим знакомым в "Одноклассниках", и потерял почти миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, двое жителей Акмолинской области стали жертвами интернет-мошенничества, совершенных с помощью социальных сетей и мессенджера WhatsApp.

В обоих случаях злоумышленники представились знакомыми и обманули граждан на крупные суммы.

В производстве следователей отдела полиции Бурабайского района находится уголовное дело по заявлению жителя Щучинска, ставшего жертвой мошенников через социальную сеть "Одноклассники".

"67-летний житель города поверил неизвестному, представившемуся знакомым, и лишился почти 1 млн тенге", - рассказали подробности в ДП Акмолинской области.

Аналогично житель другого курортного района стал жертвой обмана, лишившись 235 тыс. тенге.

"Житель Зерендинского района отдал денежные средства неизвестному, который представился сестрой и попросил указанную сумму в долг", - отметили в ведомстве.

По обоим фактам проводятся досудебные расследования.

Также акмолинской полицией проводятся меры профилактического характера, направленные на предупреждение граждан о фактах мошенничества.

За сутки стражи порядка провели более 20 встреч с населением, раздали около 2600 буклетов, содержащих информацию о методах совершения мошенничеств и алгоритм действий граждан, если они все-таки совершены. Одновременно полицейские оповещают граждан с помощью мессенджеров, рассылая полезную информацию в группах WhatsApp.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области женщина и ее сын лишились нескольких миллионов тенге после знакомства с мужчиной, который представился бизнесменом. По словам потерпевших, он вошел в доверие, а затем начал просить деньги якобы для запуска общего бизнеса.

А стражи порядка Алматы заявили об участившихся случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров и призвали их быть бдительными. Как правило, им звонят лжесотрудники банков и правоохранительных органов и сообщают о важной спецоперации.