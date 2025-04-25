"Представился бизнесменом": акмолинка потеряла миллионы после знакомства с мужчиной

В Акмолинской области женщина и ее сын лишились нескольких миллионов тенге после знакомства с мужчиной, который представился бизнесменом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратилась жительница Акмолинской области и заявила, что стала жертвой мошенника.

"По словам заявительницы, злоумышленник завел с ней дружеское общение, ранее представившись бизнесменом. Он вошел в доверие, а затем начал просить деньги якобы для решения бытовых трудностей и запуска общего бизнеса. В течение нескольких месяцев мошенник убеждал женщину и ее сына оформить на себя кредиты и автокредиты, а также передать ему банковские карты", - рассказали в МВД.

Общий ущерб составил несколько миллионов тенге.

"Все средства мужчина тратил по своему усмотрению", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время по факту возбуждено досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.

Другая жительница Акмолинской области познакомилась в Сети с мужчиной, который представился ей как "военнослужащий ООН". Для заключения брака он попросил у женщины деньги для оформления отпуска. Потом дополнительная сумма потребовалась якобы на оплату перелета.

А жительница Уральска продала две квартиры и отдала 77 млн тенге мужчине, с которым познакомилась в Сети. По информации полиции, он рассказал, что является предпринимателем, занимающимся перепродажей iPhone в соседние страны по оптовым ценам, и предложил инвестировать в бизнес.