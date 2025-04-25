"Представился бизнесменом": акмолинка потеряла миллионы после знакомства с мужчиной
Опубликовано:
В Акмолинской области женщина и ее сын лишились нескольких миллионов тенге после знакомства с мужчиной, который представился бизнесменом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратилась жительница Акмолинской области и заявила, что стала жертвой мошенника.
"По словам заявительницы, злоумышленник завел с ней дружеское общение, ранее представившись бизнесменом. Он вошел в доверие, а затем начал просить деньги якобы для решения бытовых трудностей и запуска общего бизнеса. В течение нескольких месяцев мошенник убеждал женщину и ее сына оформить на себя кредиты и автокредиты, а также передать ему банковские карты", - рассказали в МВД.
Общий ущерб составил несколько миллионов тенге.
"Все средства мужчина тратил по своему усмотрению", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время по факту возбуждено досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.
Другая жительница Акмолинской области познакомилась в Сети с мужчиной, который представился ей как "военнослужащий ООН". Для заключения брака он попросил у женщины деньги для оформления отпуска. Потом дополнительная сумма потребовалась якобы на оплату перелета.
А жительница Уральска продала две квартиры и отдала 77 млн тенге мужчине, с которым познакомилась в Сети. По информации полиции, он рассказал, что является предпринимателем, занимающимся перепродажей iPhone в соседние страны по оптовым ценам, и предложил инвестировать в бизнес.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239278-predstavilsya-biznesmenom-akmolinka-poteryala-milliony-posle-znakomstva-s-muzhchinoy/