Акмолинка заплатила деньгами и продуктами за "снятие сглаза"

Жительнице Акмолинской области предложили снять сглаз за 50 тыс. тенге. Часть суммы она отдала деньгами, другую - продуктами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Акмолинской области предупреждают граждан о случаях мошенничества, связанных с манипуляциями на почве суеверий.

В полицию Атбасарского района обратилась 30-летняя местная жительница, сообщившая, что стала жертвой обмана.

"По ее словам, неизвестная женщина цыганской внешности зашла в магазин, где она работает продавцом, и, осмотрев товар, обратилась к ней с утверждением, что на девушке сглаз. Затем злоумышленница предложила провести обряд "очищения" с использованием воды и заявила, что за услугу необходимо заплатить около 50 тысяч тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

У пострадавшей такой суммы не оказалось. Она передала часть деньгами, а остальное - в виде продуктов из магазина.

"Только после ухода женщины продавец осознала, что стала жертвой обмана. По ее словам, в момент "обряда" она находилась в состоянии, схожем с гипнозом, и не полностью осознавала свои действия", - отметили в ведомстве.

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности подозреваемой.

В Актобе обвиняют в мошенничестве 51-летнюю народную целительницу. Горожане утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты. Сумма ущерба составила почти полмиллиарда тенге.

Впервые об этом деле сообщалось в конце декабря прошлого года. В Актобе десятки жителей потребовали привлечь к уголовной ответственности женщину. Они ходили к народной целительнице снимать сглаз, убирать порчу и просто лечились от разных недугов.