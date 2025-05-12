Павлодарка отдала за iPhone 16 Pro Max более миллиона тенге и пожалела

Жительница Павлодара отдала мошенникам через Instagram свыше миллиона тенге за два несуществующих телефона iPhone 16 Pro Max, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на очередную уловку мошенников попалась жительница Павлодара, которая на странице в Instаgram заказала два сотовых телефона iPhone 16 Pro Max.

"Пройдя по ссылке, произвела удаленную оплату в сумме 1 160 000 тенге на счет ИП. Однако товар не пришел, страница продавца была заблокирована", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.

В ДП Павлодарской области в очередной раз напомнили несколько простых, но важных правил, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать проблем и не попасть на крючок аферистов.

Перед покупкой обязательно почитайте отзывы о продавце от других покупателей, в частности, о доставке товара, его качестве, случаях возврата товара, компенсации, гарантийного обслуживания.

Никогда и никому не сообщайте данные своей карты, для перевода денежных средств нужен только номер и ничего большего.

Для оплаты интернет-покупок лучше заказать отдельную карту с небольшим запасом и класть туда деньги лишь по необходимости. Так вы сможете спасти свои сбережения, и, если уж попадетесь на удочку, злоумышленникам достанется небольшая сумма.

Проверяйте всегда, правильно ли вы набрали имя сайта. Обычно в ссылках меняют буквы, которые не так сложно заметить.

Соблюдайте правило оплаты только после получения товара.

В прошлом году стало известно, что жительница Павлодара потеряла почти 400 тыс. тенге, заказав iPhone 14 через Instagram. В ходе переписки ей через банковское приложение выставили счет на удаленную оплату, а после перестали выходить на связь.

А жительница Балхаша заказала iPhone 13 за 260 тыс. тенге через Instagram, но телефон так и не получила. Чтобы вернуть деньги, женщина обратилась в суд. ИП иск не признала, мотивируя тем, что она стала жертвой мошенников, но суд встал на сторону покупательницы.