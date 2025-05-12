Павлодарка отдала за iPhone 16 Pro Max более миллиона тенге и пожалела
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Жительница Павлодара отдала мошенникам через Instagram свыше миллиона тенге за два несуществующих телефона iPhone 16 Pro Max, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на очередную уловку мошенников попалась жительница Павлодара, которая на странице в Instаgram заказала два сотовых телефона iPhone 16 Pro Max.
"Пройдя по ссылке, произвела удаленную оплату в сумме 1 160 000 тенге на счет ИП. Однако товар не пришел, страница продавца была заблокирована", - рассказали в ДП Павлодарской области.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.
В ДП Павлодарской области в очередной раз напомнили несколько простых, но важных правил, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать проблем и не попасть на крючок аферистов.
- Перед покупкой обязательно почитайте отзывы о продавце от других покупателей, в частности, о доставке товара, его качестве, случаях возврата товара, компенсации, гарантийного обслуживания.
- Никогда и никому не сообщайте данные своей карты, для перевода денежных средств нужен только номер и ничего большего.
- Для оплаты интернет-покупок лучше заказать отдельную карту с небольшим запасом и класть туда деньги лишь по необходимости. Так вы сможете спасти свои сбережения, и, если уж попадетесь на удочку, злоумышленникам достанется небольшая сумма.
- Проверяйте всегда, правильно ли вы набрали имя сайта. Обычно в ссылках меняют буквы, которые не так сложно заметить.
- Соблюдайте правило оплаты только после получения товара.
В прошлом году стало известно, что жительница Павлодара потеряла почти 400 тыс. тенге, заказав iPhone 14 через Instagram. В ходе переписки ей через банковское приложение выставили счет на удаленную оплату, а после перестали выходить на связь.
А жительница Балхаша заказала iPhone 13 за 260 тыс. тенге через Instagram, но телефон так и не получила. Чтобы вернуть деньги, женщина обратилась в суд. ИП иск не признала, мотивируя тем, что она стала жертвой мошенников, но суд встал на сторону покупательницы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244105-pavlodarka-otdala-za-iphone-16-pro-max-bolee-milliona-tenge-i-pozhalela/