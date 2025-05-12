От 2 до 20 тыс. тенге платили водители за проезд через границу в Костанайской области

В Костанайской области водители фур платили от 2 до 20 тыс. тенге за беспрепятственный провоз продукции через границу без осмотра, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Карабалыкский районный суд вынес приговор двум главным специалистам отдела фитосанитарного контроля Костанайской области.

"Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

Инспекторов и 13 взяткодателей приговорили к различным срокам наказания с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с инспекторов взыскали сумму полученных взяток.

По ходатайству государственного обвинителя суд вынес частное постановление в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства - с целью усиления профилактической работы среди сотрудников и исключения коррупционных правонарушений в будущем.

Приговор оглашался в присутствии коллег взяткополучателей и вступил в законную силу.

В прошлом году стало известно о деле в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" в Туркестанской области. Их подозревали в получении взяток от 50 до 200 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузовых автомашин.

Также бывший сотрудник органов госдоходов Казахстана был экстрадирован из Грузии. Его заподозрили в получении взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.