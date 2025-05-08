"Умеют "обрабатывать": акмолинка не растерялась, когда ей позвонили мошенники (видео)

В Акмолинской области пенсионерка вовремя почувствовала неладное и обратилась в полицию после подозрительных звонков с информацией о якобы взятом кредите, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жительница Атбасарского района рассказала в Instagram, как сама столкнулась с мошенниками и как сотрудники полиции помогли ей вовремя остановить обман.

Пенсионерке начали поступать подозрительные звонки и сообщения 28 апреля. Женщина сразу почувствовала, что что-то не так, не растерялась и позвонила на номер "102".

На вызов оперативно прибыли полицейские. К счастью, все закончилось хорошо - преступникам не удалось довести свое дело до конца.

"Сказали, что на меня взяли кредит. Не верьте никому, не сообщайте коды, не соглашайтесь на их разговоры, уговоры. Они очень умело умеют "обрабатывать", вводят в заблуждение конкретно. Хорошо, что я позвонила в полицию, хотя они (мошенники - прим. ред.) говорят ни с кем не связываться", - рассказала женщина в своем видеообращении.

Акмолинка поблагодарила сотрудников полиции за быстрое реагирование, отдельно отметив действия старшего лейтенанта Галымжана Мархаббата, который лично приехал на место и поддержал ее в непростой момент.

"Этот случай - напоминание для всех нас: будьте осторожны, не доверяйте незнакомцам по телефону или в мессенджерах. И, если у вас появляются сомнения, лучше сразу обратиться за помощью. Иногда именно вовремя принятые меры помогают избежать беды", - отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее стало известно, что жительница Кокшетау после беседы с человеком, представившимся "сотрудником ЦОНа по защите от интернет-мошенничеств", получила в банке кредит на 10 млн тенге. Все эти деньги в итоге попали в руки злоумышленников.

А в Актюбинской области мошенники, представившись сотрудниками КНБ, обманули 62-летнюю пенсионерку. Женщина сама оформила кредит и лишилась 3 млн тенге, которые перевела якобы на "безопасный счет".