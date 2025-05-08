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Эзотерика

Тело человека нашли на ж/д путях в Алматинской области

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Рельсы
Рельсы. Иллюстративное фото: pexels.com

Тело человека без признаков жизни обнаружили накануне вечером на ж/д путях в Алматинской области - начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как пояснили в компании, 7 мая 2025 года в 20:52 на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.

"На месте инцидента было обнаружено человеческое тело без признаков жизни. Поезд остановили до завершения всех необходимых в данном случае процедур.

На место прибыла полиция, проводится расследование. Инцидент расследуется в установленном порядке совместно с правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.

Компания-перевозчик напоминает о недопустимости нахождения посторонних лиц в зоне движения поездов.

Напомним, в феврале этого года в Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора был обнаружен расчлененный труп женщины.

До этого в Жезказгане расчлененное тело нашли в мусорном контейнере. В ДП области Ұлытау рассказали, что преступление произошло 30 января в доме на улице Байконурова из-за возникшего конфликта. Правоохранители задержали двух местных жителей и водворили их в ИВС.

Об еще одном случае мы писали в апреле этого года - тогда в Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из окна. Инцидент прокомментировали в ДП на транспорте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242908-telo-cheloveka-nashli-na-zh-d-putyah-v-almatinskoy-oblasti/