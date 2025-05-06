Пьяного педагога задержали в ЗКО

В ЗКО за рулем авто задержали нетрезвого педагога детского сада, которого впоследствии лишили водительских прав и арестовали на 15 суток, передает "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в Казталовском районе рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении педагога детского сада.

Суд установил, что правонарушитель на 41 км трассы Уральск - Атырау управлял "ВАЗ-2010" в состоянии алкогольного опьянения.

Сам правонарушитель признал свою вину. Постановлением суда педагога признали виновным. Его арестовали на 15 суток, а также лишили водительских прав на семь лет.

Кроме того, по данному делу вынесено частное постановление в отношении отдела образования Казталовского района.

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