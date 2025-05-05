Более 73 тыс. обещанных деревьев не высадили в Алматы
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В Алматы выявлено повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
По данным сайта прокуратуры Алматы, за 2023-2024 годы не высажено более 73 тыс. деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки. Кроме того, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений.
"Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами. По мерам прокуратуры в суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены. Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона",- сказано в сообщении.
В июне прошлого года мы писали, что алматинцы обеспокоены состоянием деревьев в южной столице. Некоторые жители считают, что зеленый фонд губит некая болезнь.
Также в прошлом году прокуратура Алматы выявила нарушения при содержании и защите зеленых насаждений и наказала виновника.
Также сообщалось, что в городе меняют правила озеленения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242110-bolee-73-tys-obeshchannyh-derevev-ne-vysadili-v-almaty/