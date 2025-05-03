Спецназ привлекли к задержанию по делу на 40 млн тенге в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области раскрыли кражу запчастей от сельхозтехники почти на 40 млн тенге. Задержание провели при силовой поддержке бойцов спецподразделений, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление было зарегистрировано в апреле текущего года в Егиндыкольском районе Акмолинской области.

Установлено, что запчасти от комбайнов на 39 млн 627 тыс. тенге были похищены в течение полугода, с ноября 2024 по апрель 2025 года, с территории местного ТОО.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"В результате принятых мер сотрудниками криминальной полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделений в Егиндыкольком районе были задержаны трое подозреваемых в возрасте 35, 30 и 25 лет.

Предварительно установлено, что в зимнее время 30-летний акмолинец на санях вывез запчасти с территории ТОО, а затем с помощью двоих сообщников продал скупщику в Атбасарском районе. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям все похищенные запчасти изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия и устанавливаются иные обстоятельства совершения преступления. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.

Ранее в Атырау сотрудники криминальной полиции задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов. В ходе оперативных мероприятий установлено, что похищенные золотые украшения подозреваемые сдавали в ломбарды, расположенные в разных районах города. В настоящее время начато досудебное расследование.

А в Акмолинской области оперативно раскрыли кражу табачной продукции на 800 тыс. тенге, которую купил для своих работников местный житель. В результате следственно-розыскных действий стражи порядка установили личности двух мужчин, причастных к преступлению. Злоумышленники признали свою вину и пояснили, что совершили кражу для личного употребления.