Акмолинец купил своим работникам сигареты на 800 тыс. тенге, но они пропали

В Акмолинской области оперативно раскрыли кражу табачной продукции на 800 тыс. тенге, которую купил для своих работников местный житель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в городе Есиле в ночь с 19 на 20 апреля.

Неизвестные лица взломали навесной замок металлического контейнера, расположенного на одной из улиц города, и похитили четыре коробки сигарет. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч тенге.

По словам потерпевшего, он проводил строительные работы в данном районе и закупил сигареты для своих работников, чтобы не приобретать их ежедневно.

Сотрудники криминальной полиции Акмолинской области незамедлительно начали досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража).

В ходе оперативных мероприятий были опрошены возможные свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения.

"В результате следственно-розыскных действий стражи порядка установили личности двух мужчин, причастных к преступлению. Злоумышленники признали свою вину и пояснили, что совершили кражу для личного употребления", - рассказали в ДП Акмолинской области.

А из офиса в Петропавловске более 4,5 млн тенге были украдены несмотря на то, что находились внутри двух сейфов, установленных один в другой. По данным МВД, задержан мужчина, который ранее менял замок на входной двери офиса.

Также в Акмолинской области расследуется кража на 8,4 млн тенге из торгового дома, камеры видеонаблюдения в котором периодически отключались из-за перебоев с электричеством.