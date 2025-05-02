Акмолинцы стали жертвами схем вывода денег с банковских карт и лишились миллионов

В Акмолинской области раскрыли мошенничества, связанные с вложениями в фиктивные инвестиционные компании. Одна из потерпевших узнала о них в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции Акмолинской области установили подозреваемых по уголовным делам о мошенничествах, связанных с вложениями в фиктивные инвестиционные компании.

Так, в отдел полиции Аккольского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ноябре 2024 года неизвестные лица через Instagram под предлогом инвестиций в компанию обманом завладели ее деньгами в размере 2 750 000 тенге.

С аналогичным заявлением в Бурабайский отдел полиции обратился местный житель. Он сообщил, что в январе текущего года неизвестные под видом вложений в биржевые инвестиции похитили у него более 4 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в причастности к незаконным схемам вывода денег с банковских карт. Ими оказались жители Восточно-Казахстанской области, а также Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Астаны и Алматы.

По всем фактам начаты досудебные расследования.

Ранее жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные. По указанию позвонившего она оформила два кредита и совершила переводы на подставные счета мошенников.

А предприниматель из Акмолинской области, надеясь получить "прибыль" в 140 тыс. долларов от инвестиций, потерял 11 млн тенге, часть из которых взял в долг. Осознав, что стал жертвой аферы, сельчанин обратился в полицию.