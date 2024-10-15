Экс-главу спецЦОНа и заместителя задержали в Карагандинской области (видео)
Опубликовано:
В Карагандинской области выявлены факты незаконной первичной регистрации грузового транспорта, в результате чего в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники ЦОНа с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.
Всего таким образом была проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.
"Тем самым в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге", - отметили в АФМ.
Задержаны бывший руководитель спецЦОНа и заместитель руководителя ЦОНа. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что с 14 октября в Караганде начинает работу новый сектор специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа). Он предоставит гражданам услуги по регистрации и переоформлению транспортных средств и располагается на улице Таттимбета, 709.
Помимо этого, в Астане задержали пять местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции через спецЦОН для иностранных граждан. Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174361-eks-glavu-speccona-i-zamestitelya-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.