Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-главу спецЦОНа и заместителя задержали в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Задержание в Карагандинской области
Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Карагандинской области выявлены факты незаконной первичной регистрации грузового транспорта, в результате чего в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники ЦОНа с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.

Всего таким образом была проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.

"Тем самым в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге", - отметили в АФМ.

Задержаны бывший руководитель спецЦОНа и заместитель руководителя ЦОНа. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что с 14 октября в Караганде начинает работу новый сектор специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа). Он предоставит гражданам услуги по регистрации и переоформлению транспортных средств и располагается на улице Таттимбета, 709.

Помимо этого, в Астане задержали пять местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции через спецЦОН для иностранных граждан. Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174361-eks-glavu-speccona-i-zamestitelya-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie