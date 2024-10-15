Экс-главу спецЦОНа и заместителя задержали в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области выявлены факты незаконной первичной регистрации грузового транспорта, в результате чего в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники ЦОНа с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.

Всего таким образом была проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.

"Тем самым в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге", - отметили в АФМ.

Задержаны бывший руководитель спецЦОНа и заместитель руководителя ЦОНа. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что с 14 октября в Караганде начинает работу новый сектор специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа). Он предоставит гражданам услуги по регистрации и переоформлению транспортных средств и располагается на улице Таттимбета, 709.

Помимо этого, в Астане задержали пять местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции через спецЦОН для иностранных граждан. Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте.