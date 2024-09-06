Представлялся заместителем акима ВКО: 50 млн тенге "заработал" заключенный на одном звонке

Судом Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении Абдрахманова А., отбывающего наказание в местах лишения свободы за мошенничество, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области.

"Злоумышленник признан виновным в завладении денежных средств предпринимателя в сумме 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций.

Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы", - рассказали в Антикоре.

Приговор в законную силу не вступил.

"Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с оказанием помощи пострадавшим от различных видов бедствий, Антикоррупционная служба призывает граждан к бдительности и просит доверять только официальным источникам", - обратились в ведомстве.

Ранее другого заключенного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, осудили за покушение на дачу взятки в сумме 90 тыс. тенге сотруднику учреждения №8 в Актобе. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а по совокупности преступлений окончательно дали 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также мошенник, отбывающий наказание в учреждении №8 в Актобе, совершил очередную аферу, находясь в местах лишения свободы - мужчина обманул предпринимательницу на 700 тыс. тенге. Его признали виновным в мошенничестве и с учетом неотбытого срока за предыдущее преступление суд приговорил заключенного к 5 годам лишения свободы.