Представитель госучреждения заявил в полицию о пропаже авто со стоянки в Акмолинской области

В Акмолинской области с автостоянки был угнан незапертый автомобиль. Его обнаружили по пути в столицу. Задержанный сразу во всем сознался, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 18 апреля в отдел полиции Аккольского района поступило заявление от представителя одного из государственных учреждений города. Сообщалось, что в ночное время с охраняемой автостоянки похитили автомобиль Labo B100.

Правоохранители незамедлительно приступили к досудебному расследованию. Информацию об угоне оперативно передали в соседние районы и всем патрульным экипажам.

В тот же день сотрудники патрульной полиции заметили разыскиваемую машину на одном из выездов в сторону Астаны. При проверке подтвердилось, что это именно тот автомобиль, который находился в розыске.

"Задержанный сразу признался в совершении преступления. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В момент угона мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проник на территорию стоянки, заметил незапертую машину, вскрыл панель зажигания и, соединив провода вручную, завел двигатель", - рассказали в МВД.

Полицейские напоминают автовладельцам о важности соблюдения мер безопасности: не оставляйте автомобили незапертыми, используйте противоугонные средства и устанавливайте сигнализацию для предотвращения угона.

Ранее в Акмолинской области произошел угон автомобиля марки Audi 80 со двора жилого дома. Подозреваемого в преступлении задержали в соседней области у друзей. В ходе расследования установили, что угонщик успел побывать в нескольких районах.

А жителя Жезказгана осудили за угон автомобиля Mitsubishi Montero, ремонтом которого он занимался. Мужчина также выплатит владелице машины 4,5 млн тенге. Отмечается, что подсудимый, направляясь на угнанном авто в больницу за гражданской супругой, попал в ДТП.