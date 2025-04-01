Поездка за женой на чужом внедорожнике обошлась жезказганцу в 4,5 млн тенге

Жителя Жезказгана осудили за угон автомобиля Mitsubishi Montero, ремонтом которого он занимался. Мужчина также выплатит владелице машины 4,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, что привело к крупному ущербу (ч.3 ст.200 УК), рассмотрели в Жезказганском городском суде.

Выяснилось, что подсудимый 6 августа 2024 года находился в гараже, расположенном в Жезказгане по улице Белинского, где он занимался ремонтом автомобиля Mitsubishi Montero, принадлежащего потерпевшей.

"Понимая, что он не имеет права им распоряжаться, подсудимый сел за руль данного автомобиля, направился в сторону больницы за своей гражданской супругой, тем самым неправомерно завладел автомобилем потерпевшей без цели хищения. Далее, управляя данным автомобилем, совершил ДТП", - установил суд.

В результате аварии потерпевшей был причинен крупный материальный ущерб в размере 4 581 000 тенге.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Подсудимый заявил о полном признании вины и раскаялся в содеянном. В ходе судебного разбирательства его вина подтверждалась совокупностью доказательств, представленных и исследованных в суде.

Приговором Жезказганского городского суда мужчина признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы. В пользу потерпевшей с него взыскана сумма материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), причинившее крупный ущерб, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что жителя Туркестана подозревают в угоне автомобиля соседа. По информации полиции, он хотел добраться до места встречи с друзьями. Инцидент произошел около полуночи. Дверь машины оказалась незапертой, а само авто было припарковано во дворе многоэтажки.