Камеры отключались в ТД в Акмолинской области, где произошло хищение на 8 млн тенге

В Акмолинской области расследуется кража на 8,4 млн тенге из торгового дома, камеры видеонаблюдения в котором периодически отключались, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 апреля в один из районных отделов ДП Акмолинской области поступило заявление от предпринимателя.

Мужчина сообщил о многократных хищениях денег и товарно-материальных ценностей из арендуемого помещения в торговом доме. Общая сумма ущерба составила 8,4 млн тенге.

В ходе следствия установлено, что в период с 3 по 12 марта камеры видеонаблюдения торгового дома периодически отключались из-за перебоев с электричеством.

"Вместе с тем проверка камер видеонаблюдения с соседних зданий зафиксировала местного жителя, который неоднократно проникал в здание до его открытия", - отметили в ДП Акмолинской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастность которого проверяется. Начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Петропавловске более 4,5 млн тенге были украдены из офисного помещения несмотря на то, что находились внутри двух сейфов, установленных один в другой. В краже подозревают человека, который незадолго до этого менял замок на входной двери помещения.

А в Астане полицейские при содействии прокуратуры раскрыли схему хищений из магазинов крупной торговой сети. За два года, по данным полиции, удалось украсть товар на более чем 450 млн тенге. Похищенную технику продавали в разных городах.