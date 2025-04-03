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Сейф с миллионами исчез в Петропавловске

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Деньги украли из сейфов в СКО
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

В Петропавловске более 4,5 млн тенге были украдены несмотря на то, что находились внутри двух сейфов, установленных один в другой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, работники одного из ИП в Петропавловске обратились в полицию.

Утром после выходного дня они обнаружили, что окно офиса открыто, а сейф взломан. В нем хранился второй сейф - он исчез вместе с находившимися в нем деньгам. Причиненный ущерб превысил 4,5 млн тенге.

"Уже к полуночи полицейские задержали 50-летнего горожанина. Работники ИП опознали в нем человека, который незадолго до этого менял замок на входной двери офиса", - отметили в МВД.

В настоящее время по данному факту ведется уголовное дело. Часть похищенных денег изъята, куда ушла основная сумма - предстоит выяснить следствию.

"За крупную кражу, совершенную с незаконным проникновением в служебное помещение, подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", - уточнили в ведомстве.

Ранее жительница Караганды заявила о краже с ущербом на 15,3 млн тенге. Из квартиры пропали электросамокат, а из сейфа исчезли ювелирные изделия и ноутбук. В преступлении подозревают бывшего сожителя девушки.

А в Костанайской области произошла кража сейфа с двумя 12-калиберными ружьями из дома в селе Ашутасты. Оружие хранилось в соответствии с законом в сейфе, прикрепленном к стене и полу. Подозреваемого в краже задержали и поместили в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232893-seyf-s-millionami-ischez-v-petropavlovske/