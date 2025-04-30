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Жестокое убийство сотрудницы NCOC в Атырау прокомментировал глава Минэнерго

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Di_Studio / Getty Images

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса прокомментировал убийство начальника отдела нефтегазовой компании NCOC Бибигуль Шпановой в Атырау, передает корреспондент NUR.KZ.

Аккенженов рассказал, что узнал об убийстве в Telegram-каналах и принес соболезнования родным.

"Как министр, хочу выразить глубокие соболезнования семье и близким погибшей. Лично я ее не знал. На данный момент, насколько мне известно, проводятся следственные действия. Я уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание", - сказал Ерлан Аккенженов.

Он не стал давать другие комментарии, заявив, что это прерогатива следствия.

"Было ли это связано с ее профессиональной деятельностью, или, возможно, стало следствием бытового насилия - я не могу сказать. Надеюсь, следствие даст четкий ответ", - резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, вчера в ЖК "Французский квартал" в Атырау был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, речь шла о разбойном нападении с элементами насилия.

Следом выяснилось, что убитой является Бибигуль Шпанова, которая родилась в 1979 году. Сообщалось, что она работала начальником отдела планирования освоения компании NCOC, имела за плечами большой опыт работы в нефтегазовой отрасли.

А в полиции добавили, что по подозрению в совершении убийства женщины по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин 1987 года рождения. У задержанного изъяты вещественные доказательства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240769-zhestokoe-ubiystvo-sotrudnicy-ncoc-v-atyrau-prokommentiroval-glava-minenergo/